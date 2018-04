Mercado Crafts & Design especial Dia da Mãe

Domingo é Dia da Mãe, mas pode celebrar o fim-de-semana inteiro. Entre as 10.00 e as 19.00 dos dias 5 e 6 de Maio, uma edição especial do Mercado Crafts & Design invade o Jardim da Estrela.

Não somos de fazer julgamentos. Mais: até lhe damos uma ajuda para o caso de estar a deixar a compra do presente do Dia da Mãe para a última da hora. Quem sabe, para o próprio dia. No próximo fim-de-semana há Mercado Crafts & Design no Jardim da Estrela, onde não vão faltar peças de autor e produções artesanais para oferecer. Entre ilustrações, joalharia, peças de decoração, utensílios em cerâmica, fotografias, plantas aromáticas e moda, de certeza que encontra o presente perfeito.

Para já chegar inspirado ao jardim, deixamos alguns exemplos de bancas presentes nesta 13ª edição do mercado, baptizada de "Super Mother": a So-So Store, com artigos de decoração inspirados em provérbios portugueses; a Tea and Oatcakes, com os colares irreverentes de Isabel Ramos; Renata Mayumi, com joalharia em forma de origami; ou Joana Candeias, com malas personalizadas.

A entrada é gratuita.

+ 50 presentes para o Dia da Mãe

+ Sete brunches para o Dia da Mãe em Lisboa