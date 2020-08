Mercado da América Latina regressa a Cascais durante todos os fins-de-semana de Setembro

Em vez de acontecer apenas ao longo de três dias, o mercado prolonga-se ao longo de quatro fins-de-semana para receber todos com as devidas regras de segurança.

O Mercado da Vila em Cascais volta a acolher os ritmos e sabores latinos com mais uma edição do Mercado da América Latina. Desta vez, a festa reparte-se ao longo de todos os fins-de-semana de Setembro para garantir as normas de higiene e segurança.

Numa parceria entre a Câmara Municipal de Cascais e a Casa da América Latina, a terceira edição do mercado assume novos formatos e de um fim-de-semana passa a quatro. Portanto, todas as sextas, sábados e domingos do mês de Setembro passam a ser uma boa desculpa para ficar a par da gastronomia e da riqueza cultural da América Latina, com uma simples ida a Cascais.

O Mercado da Vila recebe assim em cada fim-de-semana um programa que atravessa as tradições daquela área geográfica do planeta, desde a dança à música, passando pelo artesanato e, claro, a gastronomia que nos vai enchendo as medidas, tudo isto com o apoio das embaixadas de 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

“A oferta mantém a qualidade e genuinidade, fruto do trabalho e estreita colaboração com o nosso parceiro Câmara Municipal de Cascais e outros demais parceiros que se nos associarão, para além das comunidades e Embaixadas apoiantes de primeira hora. Só com bons parceiros conseguimos superar as adversidades”, refere a Casa da América Latina em comunicado.

Cada fim-de-semana terá um número de stands reduzido, para que seja possível cumprir as regras de higiene e distanciamento determinadas pela Direcção-Geral da Saúde, dando oportunidade a todos os empreendedores latino-americanos de apresentar o seu produto. O mercado arranca a partir das 18.00 às sextas, estando depois aberto entre as 10.00 e as 22.00 aos sábados e as 11.00 e as 20.00 aos domingos.

Mercado da Vila de Cascais. Todos os fins-de-semana de Setembro. Sextas 18.00, Sábados 10.00-22.00 e domingos 11.00-20.00. Entrada livre.

