Mercado da Romeira abre esta sexta-feira em Almada com restaurantes e bares

Armazém na zona industrial de Almada foi reabilitado para receber um mercado com restaurantes e bares. Inauguração é esta quinta-feira – abre ao público no dia a seguir.

O Caramujo e Romeira, na zona industrial de Almada, não são zonas turística nem sequer muito frequentadas por locais, fora uma ou outra acção ou algum mercado especial. O abandono desta zona acaba com o novo projecto do Mercado da Romeira, que tem seis restaurantes, bares e pastelarias.

O interior do mercado, que fica na zona de antigas fábricas de cortiça e moagem, tem mesas corridas e vários quiosques com propostas gastronómicas diferentes. Há petiscos portugueses na Taverna, produtos de charcutaria e tapas no Patas Y Tapas, hambúrgueres na Hamburgueria da Romeira, vários cortes de carne na Oficina da Carne, marisco no Costa’s by Gula do Meko ou sushi do Sushi Town. As sobremesas ficam a cargo da Sobramesa ou da Creparia e Gelataria, há sumos naturais e smoothies nos Sumos da Romeira, cerveja Bohemia e cocktails no bar Rock do Rio. O pão caseiro é da Avó Luísa.

Há ainda uma zona exterior, com jardim e esplanada. O Mercado da Romeira inaugura quinta-feira e abre oficialmente ao público sexta às 16.00.

Rua Manuel José Gomes, 101 (Cova da Piedade).

