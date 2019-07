Mercado da Sardinha regressa a Cascais com arraial e artesanato

Não há Verão que escape à bela da sardinhada – e se achava que a temporada tinha encerrado com os Santos Populares, desengane-se. O Mercado da Sardinha regressa a Cascais de 26 a 28 de Julho para não deixar morrer o espírito de arraial.

A agenda do mês de Julho de Cascais encerra com fumo branco e cheiro a sardinha, isto ao longo de três dias. Para fazer a festa no Mercado da Vila, com toda a sardinha fresca a que tem direito, o mercado conta com o apoio de três restaurantes que tratam de levar o peixe ao assador: As Pescadoras, Maré Alta e o Rei do Sardinha.

Além das sardinhas, pode atirar-se ao caldo verde, sopa de peixe, salada de polvo, bifanas ou caracóis, e caso queira rematar com um doce há pastéis de Al-Madan, farturas, churros e crepes. A música e a animação de rua vão ser uma constante nestes dias.

Como já tem vindo a acontecer – e esta é a sexta edição – o mercado tem ainda um espaço reservado à venda de artesanato local, para não passar demasiado tempo sentado e a comer. Os restaurantes e lojas do Mercado da Vila também estarão abertos, para complementar a oferta.

Mercado da Vila. 26- 27 Julho 12.00-23.30, 28 Julho 12.00-20.00. Entrada livre.

