Mercado da Vila comemora aniversário com noite de fado

O Mercado da Vila, em Cascais, celebra este ano o seu 68.º aniversário. E a festa faz-se com uma noite de fados grátis.

Há uns anos o Mercado da Vila foi 100% reformulado e transformou-se num pólo de restaurantes, bares e mercados temporários. Mas são as múltiplas actividades que lá decorrem, 364 dias por ano (só fecha no Natal), das 06.30 da manhã às 02.00 da madrugada, que o tornaram paragem obrigatória em Cascais. Com uma programação cultural variada, a proposta desta vez é uma noite de fado, cantada no feminino, para celebrar os 68 anos do mercado. A festa, que é também uma “Homenagem às Mulheres no Fado”, está marcada para 9 de Agosto.

As actuações de Lenita Gentil, Alexandra e Maria da Fé começam a partir das 22.00, por isso o melhor é ir mais cedo e aproveitar para visitar os vendedores locais, prolongando o passeio com um jantar antes dos espectáculos. Há uma marisqueira, um italiano e sítios para comida saudável, para saladas e petiscos.

Os espectáculos são de entrada livre, mas condicionada aos lugares disponíveis. Para mais informações, pode consultar a página do evento no Facebook.

Mercado da Vila. Rua Padre Moisés da Silva, 29 (Cascais). Sex a partir das 22.00. Entrada livre.

+ As melhores casas de fado em Lisboa