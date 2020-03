Mercado das Torcatas abre à noite para se transformar em pista de dança

O Mercado das Torcatas, em Almada, não serve só para abastecer a despensa lá de casa com frutas e legumes. Neste mês de Março, é também pista de dança e prometem-se pelo menos duas noites ao ritmo de vários países e culturas.

As noites de baile estão de volta ao Mercado das Torcatas. Nos dias 13 e 20 de Março, o antigo mercado abastecedor de Almada convida todas as famílias a aparecerem para um pezinho de dança. A organização das festas ficará a cargo da Tradballs (Cooperativa de Artes & Cultura Tradicionais) e do Espaço Baião, mas o melhor mesmo é a entrada gratuita.

Na sexta-feira, 13 de Março, experimenta-se, a partir das 21.00, um baile de danças tradicionais europeias, para uma viagem de anca a balouçar por vários países e culturas. Já no dia 20 de Março, a partir das 19.00, é a vez do Baile de Forró para fãs do calor do ritmo brasileiro.

Além destas noites, o Mercado das Torcatas promove ainda, todas as terças-feiras (17.30), numa lógica de combate ao desperdício alimentar e de valorização da produção local, a compra directa de cabazes Pede Salsa, mas também a entrega de cabazes da Fruta Feia e das Cestas da Bica a quem se inscreveu previamente.

Mercado das Torcatas (Almada). Sex (13) 21.00-00.00 e Sex (20) 19.00-23.00. Grátis.

