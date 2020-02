Mercado das Torcatas em festa com Lena d’Água, baile de forró e novo circo

O mês de Fevereiro é o mais romântico do ano, mas também o mais folião. Almada junta-se à festa com três tardes de espetáculos, dança, conversas e workshops grátis.

Não tem planos para o Dia dos Namorados? Atravesse o rio Tejo para um passinho de dança no Mercado das Torcatas. A proposta é da Câmara Municipal de Almada, da plataforma cultural Gerador e do Espaço Baião. O programa tem início com um Baile de Forró ao final da tarde de sexta-feira, 14 de Fevereiro, e prolonga-se pelo fim-de-semana fora.

No sábado, 15 de Fevereiro, as actividades no Mercado das Torcatas começam às 17.30, com as terapias artísticas da escritora Joana Bértholo e do realizador Miguel Gonçalves Mendes. Nos seus consultórios, respectivamente de biblioterapia e cineterapia, segundo a organização, “vão estar a passar receitas de música e filmes de acordo com o estado de espírito dos pacientes”.

Para o mesmo dia, está ainda planeada uma tertúlia, às 18.30, com os músicos António Manuel Ribeiro (dos UHF), DarkSunn (do colectivo de hip-hop Monster Jinx) e Lena D’Água, que saem do estúdio para falar sobre a indústria musical portuguesa. Mais tarde, pelas 19.30, Daniel Seabra estreia um espectáculo de novo circo, um jogo entre três corpos moldáveis, que utilizam a acrobacia e a dança para criar um diálogo sobre a ideia de “relação” na sociedade actual.

Por fim, no domingo, há workshops a partir das 16.00. Enquanto os miúdos participam no workshop de pintura de canecas, dinamizado por Paula Moita, os adultos vão estar ocupados a usar agulhas e criatividade no workshop de bordados em T-shirts do projecto Hardcore Fofo.

Segue-se uma sessão de “contos para a família”, organizada pelo Teatro Alternativo – Associação Cultural, às 17.30. E ainda um showcooking de fermentados, às 18.30, com o chef Cruz Maria, que vai preparar um caldo de sopa miso com cogumelos e vegetais, acompanhado de pão de massa-mãe e kombucha de beterraba.

Mercado das Torcatas, Avenida do Cristo Rei (Almada). Sex 19.00, Sáb 17.30 e Dom 16.00. Entrada livre.

