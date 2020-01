Mercado das Torcatas recebe O GAJO e três dias de actividades grátis

Já tem planos para a próxima semana? O Mercado das Torcatas, em Almada, está a preparar um programa para toda a família. Se estiver com vontade de ouvir O GAJO ao vivo, fazer biblioterapia ou meter as mãos na massa numa série de workshops, o melhor é arranjar espaço na agenda.



“Intensa actividade” é a promessa do Mercado das Torcatas, em Almada. Tudo começa na sexta-feira, 17 de Janeiro, com um baile de forró, das 19.00 às 23.00. Mas há mais planeado para sábado e domingo, com a curadoria da plataforma cultural Gerador: música, terapias e workshops grátis. Não há mesmo desculpas para ficar em casa.

No sábado, 18, há sessões de terapia artística a partir das 17.30: a cantora e compositora Catarina Munhá e o escritor Valério Romão vão montar os seus próprios consultórios, para passar receitas de música e livros de acordo com o estado de espírito de cada paciente. Mais tarde, às 18.30, os artistas Gonçalo MAR, Tiago Hesp e Vanessa Teodoro reúnem-se para uma conversa informal sobre a arte urbana em Portugal. Para terminar o dia em beleza, o músico João Morais, mais conhecido como O GAJO, dá um concerto às 19.30, acompanhado pela sua viola alentejana.

Já o domingo, 19, é especialmente dedicado aos “fazedores”, mas não esquece os mais pequenos. O programa inclui workshops de ilustração (16.00), contos para a família (17.30) e um showcooking de comida síria (18.30).

Mercado das Torcatas (Almada). Sex 19.00-23.00, Sáb a partir das 17.30 e Dom a partir das 16.00. Grátis.

