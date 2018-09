Mercado de Algés recebe festival de cerveja artesanal

Chega esta altura do ano e parece começar um sem-fim de festivais de cerveja. Está a chegar mais um. O Algés Beer Fest instala-se no Mercado de Algés de sexta a domingo, e dá primazia, está claro, às provas de cervejas artesanais.

Esta vai ser a primeira edição do evento e vai ter ao dispor dos visitantes uma série de produções artesanais feitas em terras lusas. A entrada é gratuita, portanto só paga o que consumir em cada stand. Vai ser uma oportunidade para beber cervejas como a Dois Corvos, Trevo, Adamastor, Bolina, Lagunitas, Lxbeer, Loba, Musa, Praxis, Post Scriptum ou a Topazio&Onyx.

Prepare-se para três dias de copo na mão acompanhados de petiscos das várias cozinhas do Mercado de Algés para poder fazer o pairing com a bebida. Entre copos, pode ainda contar com workshops e palestras com alguns dos cervejeiros portugueses ali presentes.

