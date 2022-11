Mercado de Natal do Campo Pequeno regressa com mais datas e espaço renovado

O Mercado de Natal do Campo Pequeno volta à cidade já no final deste mês, a 30 de Novembro. Numa grande tenda transparente, com 800 m2 e a típica iluminação natalícia, que promete transportar pequenos e grandes numa viagem ao melhor da época, haverá um espaço renovado para as compras. Design, moda, joalharia, decoração, brinquedos, livros, ilustração, arte, fotografia, plantas, gourmet e vinhos. É só escolher.

As primeiras datas, de 30 de Novembro a 4 de Dezembro, trazem a feira do costume, para provar que “o tradicional não sai de moda”. Com muitos comes e bebes e cerca de 90 expositores, alguns deles mais difíceis de encontrar habitualmente, terá muito para ver, sobretudo se gostar de presentes que respiram história, como artesanato e peças de decoração ou jóias artesanais.

Já para quem anda à procura de luxo e requinte, o melhor é descobrir o Mercado de Natal do Campo Pequeno entre 7 e 11 de Dezembro. Segundo a organização, o evento vai juntar num só espaço marcas conceptuais, orientadas para o actual estilo de vida urbano, que combinam modernidade, irreverência e design. “A moda e os temas da casa e da decoração estão, mais do que nunca, no centro das atenções”, lê-se no mesmo comunicado onde também se confirma uma mostra de gastronomia gourmet, que inclui desde os vinhos mais premiados às compotas mais caseiras. “Sempre com uma certeza, fazemos dos pequenos produtores, grandes descobertas!”

A entrada acontece das 17.00 às 22.00, de quarta a sexta-feira, e das 11.00 às 22.00, ao fim-de-semana e feriados, e custa 2€, com direito a um vale de desconto de 1€ (para compras iguais ou superiores a 10€).

Campo Pequeno. 30 Nov-4 Dez e 7-11 Dez, Qua-Sex 17.00-22.00, Sáb-Dom e feriados 11.00-22.00. 2€/pessoa. Grátis até aos 10 anos

+ Mercado de Natal regressa a Alvalade com animação de rua, comércio e gastronomia

+ Leia já, grátis, a edição da Time Out Portugal deste mês