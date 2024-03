Mercado de rua estaciona nas Docas nos três próximos sábados

A primeira edição do Docas Market é já este sábado, 16 de Março. Conte com marcas de moda, comida, livros, plantas e muito mais.

É já a partir deste sábado que um novo mercado ocupa o espaço público, mesmo junto ao Tejo. O Docas Market chega à Doca de Santo Amaro, em Alcântara, pelas mãos do Mercado no Bairro, a mesma entidade que promove os mercados de rua no Príncipe Real e no Miradouro de São Pedro de Alcântara.

No total, serão 25 as bancas que compõem esta primeira edição do Docas Market. Da moda ao design, do artesanato aos livros, das plantas à bijuteria – a nova proposta de compras que chamar toda a família para passear à beira-rio.

E este é só o primeiro mercado nas Docas. Há já mais duas edições marcadas, para os últimos sábados de Março – 23 e 30.

Doca de Santo Amaro. Sáb 12.00-20.00 (16, 23 e 30 de Março). Entrada livre

