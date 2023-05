Mercado de Santa Clara gira o disco e abre portas à Feira de Vinil

Os amantes do vinil têm uma atenção especial na agenda cultural deste fim-de-semana com a décima edição da feira dedicada a este formato, que se estreou em Abril de 2018. Entre 2 e 4 de Junho, o Mercado de Santa Clara será palco da Feira de Vinil de Lisboa, com bancas cheias de discos revivalistas (LPs, singles e até raridades), prontos a serem levados para casa para juntar à colecção que tem ao lado do gira-discos.

Esta edição terá cerca de 30 expositores, alguns dos quais internacionais, com vários estilos de música, de várias décadas. E, caso precise, haverá também venda de acessórios, peças – para quem tem o aparelho em baixa forma – e até leitores de vinil, novinhos em folha.

Com entrada livre, a feira abre a partir das 14.00, na sexta-feira, a partir das 09.00, no sábado, e a partir das 10.00, no domingo. As portas fecham às 20.00, de sexta-feira a sábado, e às 18.00, no domingo.

Mercado de Santa Clara. 2-4 Jun, Sex 14.00-20.00, Sáb 09.00-20.00 e Dom 10.00-18.00. Entrada livre

