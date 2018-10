Mercado de Santa Clara recebe feira de criativos este fim-de-semana

O sucesso da primeira edição rapidamente se transformou em ideias para uma segunda. A Feira Feita está de regresso ao Mercado de Santa Clara, durante este sábado e domingo, e volta a reunir a comunidade criativa.

São as cabecinhas pensadoras na área criativa que fazem fervilhar Lisboa nas suas mais variadas vertentes, da pintura ao design, da serigrafia à robótica. São fazedores, pessoas que metem as mãos à obra em projectos e se dão a conhecer através das suas incubadoras ou oficinas, autênticos quartéis-generais de makers. Nesta segunda edição lideram as tropas a Fica - Oficina Criativa, a Sala d’Estar e o The Loft Atelier, aos quais se juntam a Quartier_ceramics, Have A Nice Day ceramics, Tardoz, S L O W, Triciclo, Fulana Beltrana e Sicrana, Dai, Form-a, Ileana Rovetta, Mayumi Origami, Jolie Su, Cramet, Cristina Pina - @pinanip e a Pop Up CIM.

Haverá workshops nos dois dias conduzidos pelos criativos, ora anote alguns em que se deve inscrever: a Have A Nice Day Ceramics terá uma sessão de pintura sobre azulejo no sábado às 16.00 (18€) e o The Loft Atelier vai ensiná-lo a dar uma nova vida aquela peça de roupa que já não usa – um verdadeiro up-cycle – que acontece no domingo às 16.00 (15€). Pode inscrever-se nos formulários disponíveis no evento do Facebook da Feira Feita.

Durante os dois dias haverá stands da cerveja artesanal Aldeana, para que não lhe dê a sede no meio de tantas ideias e oportunidades de comprar peças de artesanato e ilustração dos participantes na feira.

Mercado de Santa Clara. Campo de Santa Clara.Sáb-Dom 10.00-19.00. Entrada livre.

+ Festa do Cinema está de volta com bilhetes a 2,5€