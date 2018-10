Festa do Cinema está de volta com bilhetes a 2,5€

Há quanto tempo não vai ao cinema? Se demorou mais do que dez segundos a tentar lembrar-se da última vez é porque precisa mesmo de voltar a entrar numa sala de cinema. A oportunidade está nos dias 22, 23 e 24 de Outubro, quando regressa a Festa do Cinema com bilhetes a 2,5€ para todos os filmes em exibição em cinemas, cineclubes e auditórios.

É o quarto ano consecutivo em que a iniciativa se repete por todas as salas de cinema do país, cobrindo um total de 10 mil sessões de cinema, numa parceria entre a APEC - Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas e o ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual. Esta será a primeira vez que a Festa do Cinema acontece no Outono, numa “celebração do grande ecrã que pretende trazer novos públicos ao cinema e incentivar os visitantes regulares a assistir a mais filmes”, explica a organização em comunicado.

Por cá em Lisboa, a NOS Lusomundo Cinemas, UCI Cinemas, CinePlace Cinemas, Cinema City, Medeia Filmes, Cinemax Cinemas e a Castello Lopes Cinemas são as salas aderentes onde vai poder ver todos os filmes em cartaz a metade do preço.

Esta experiência exclui sessões VIP, 3D, IMAX e 4DX.

