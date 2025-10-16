As melhores salas de cinema de Lisboa

O cinema é, em grande medida, uma experiência íntima. Por mais que sejamos solidários, pessoas com mente aberta, gente disponível para aventuras destemidas, há coisas que só fazem sentido à nossa maneira. Ou seja, se para uns o filme vai bem com uma avalanche de pipocas, para outros há poucas coisas piores no mundo. A lista que se segue é uma tentativa de agradar a gregos e a troianos, sem animosidade. Damos-lhe o melhor cinema em Lisboa para fugir ao frio, à chuva ou ao calor; o melhor cinema para namorar; e o mais indicado para ver filmes em modo tudo-à-grande (ou seja em 4D, IMAX e tudo quanto for possível). Dizemos-lhe ainda qual é o melhor cinema para fugir às pipocas (lá está), o melhor para ser a estrela e, por fim, o melhor cinema para ir com os mais pequenos. A cada cinéfilo a sua sala.

Recomendado: Os filmes em cartaz esta semana