Lisboa

Subscrever

Lisboa

Sala de Cinema
Fotografia: Manuel Manso e Rui Pita
Fotografia: Manuel Manso e Rui Pita

As melhores salas de cinema de Lisboa

As nossas salas preferidas, para refrescar, namorar, comer ou fugir de quem come (pipocas e não só). Estes são os melhores cinemas de Lisboa.

Escrito por Editores da Time Out Lisboa
Publicidade

O cinema é, em grande medida, uma experiência íntima. Por mais que sejamos solidários, pessoas com mente aberta, gente disponível para aventuras destemidas, há coisas que só fazem sentido à nossa maneira. Ou seja, se para uns o filme vai bem com uma avalanche de pipocas, para outros há poucas coisas piores no mundo. A lista que se segue é uma tentativa de agradar a gregos e a troianos, sem animosidade. Damos-lhe o melhor cinema em Lisboa para fugir ao frio, à chuva ou ao calor; o melhor cinema para namorar; e o mais indicado para ver filmes em modo tudo-à-grande (ou seja em 4D, IMAX e tudo quanto for possível). Dizemos-lhe ainda qual é o melhor cinema para fugir às pipocas (lá está), o melhor para ser a estrela e, por fim, o melhor cinema para ir com os mais pequenos. A cada cinéfilo a sua sala.

Recomendado: Os filmes em cartaz esta semana

O que procura?

O melhor cinema para fugir à meteorologia

  • Filmes
  • São Sebastião
O melhor cinema para fugir à meteorologia
O melhor cinema para fugir à meteorologia
DR

UCI El Corte Inglés

É verdade que todas as salas de cinema cumprem bem esta função, mas a nossa escolha recai para o UCI El Corte Inglés. Desde logo por ter um bar bem fornecido, além dos menus de pipocas e um food court variado ali mesmo à porta. A localização é um bónus.

A nossa recomendação...
Qualquer sala UCI Cinemas do El Corte Inglés. Ignore as promoções de batons e fatos de banho, atravesse a zona da restauração, e dê início ao processo de restauro do seu sistema no multiplex do Bairro Azul.

Ler mais

O melhor cinema para namorar

  • Filmes
  • Campolide
O melhor cinema para namorar
O melhor cinema para namorar
RRJ Arquitectos

Salas VIP, NOS Amoreiras

Se a saída é antes de mais para namorar e o programa combinado é apenas um pretexto para apreciar a companhia, o que está no ecrã é acessório. Provavelmente não convém que seja um filme hiper-realista sobre mutilados de guerra ou com lotação esgotada. Mas tirando isso o que importa mesmo é que a sala seja confortável, a taxa de ocupação naquele momento forneça um módico de privacidade, e a luz ambiente faça o seu papel de ajudar à discrição. E, já agora, que os lugares sejam espaçosos e não do tipo assento de transportadora low cost, para que qualquer entusiasmo ou movimento seja fácil e sem o risco de partirmos o nariz a quem esteja por perto com uma cotovelada.

A nossa recomendação...
Uma das salas VIP das Amoreiras. Qualquer uma cumpre todos os requisitos. Acresce que os funcionários são de uma simpatia e uma capacidade de olhar para o outro lado que já não é muito vulgar.

Ler mais
Publicidade

O melhor cinema para ver filmes em 3D IMAX

  • Filmes
  • Carnide/Colégio Militar
O melhor cinema para ver filmes em 3D IMAX
O melhor cinema para ver filmes em 3D IMAX
DR
NOS Colombo
 
Tamanho do ecrã, qualidade da projecção, sistema de som, conforto incluindo cadeiras e espaço entre elas, cartaz. Estes são os principais pontos na lista de avaliação de uma sala de cinema, aos quais se juntam depois outros factores como o tipo de frequência da sala (por alguma razão deixou de haver sessões da meia-noite em alguns cinemas) e a comodidade na reserva e compra de bilhetes. Todos os cinemas da nossa lista têm boa nota nestes critérios, mas para um certo género de filme mais bombástico, daqueles que nos assaltam todos os sentidos ao mesmo tempo para que levantemos rapidamente a bandeira branca crítica e a rendição ao espectáculo seja incondicional, então a única arena ao nível de tamanho embate é o IMAX do Colombo.
 
A nossa recomendação...
Esta sala do Colombo e as superproduções de efeitos especiais, em 3D ou em IMAX, são um casamento perfeito. Se o filme em causa for deste calibre visual, pensado para esta escala e para este grau de tecnologia, vê-lo noutro sítio é como usar um smartphone ainda com a película de protecção que vem de origem.
Ler mais

O melhor cinema para fugir às pipocas

  • Filmes
  • Bairro Alto
O melhor cinema para fugir às pipocas
O melhor cinema para fugir às pipocas
DR

Cinema Ideal

Nem todos gostam de ver um filme com banda sonora extra de roedores a desbastar baldes de pipocas, ou de bombas de sucção a esvaziarem reservatórios de Coca-Cola. Para esta espécie elitista e perversa que prefere estar num cinema em paz e sossego, concentrada no que se passa no ecrã e não a conter a irritação perante o festival paralelo, a solução é sair da rota habitual.

A nossa recomendação...
Para uma experiência sem pipoca mas também sem a agitação de um multiplex, a nossa recomendação mais enfática para o Cinema Ideal, uma das derradeiras salas de bairro de Lisboa.

Ler mais
Publicidade

O melhor cinema para sermos estrela

  • Filmes
  • São Sebastião
O melhor cinema para sermos estrela
O melhor cinema para sermos estrela
DR

Sessões VIP, Cinema City Campo Pequeno

Cinemas com pipocas, como chapéus na Canção de Lisboa, há muitos. Estando a oferta de salas em Lisboa dominada pelos multiplexes, e sendo estes quase por definição cinemas com bar (e onde o bar chega a gerar mais de metade do negócio), para quem quer filme com pipoca, numa boa sala, escolhas não faltam. Do que falamos aqui é do passo à frente – de salas com qualquer coisa de lounge de classe executiva num aeroporto, mas com filme a acompanhar. Neste particular, sendo a oferta VIP do El Corte Inglés uma boa tentativa, o Óscar vai sem discussão para as sessões BIG do Cinema City do Campo Pequeno. Com acesso à area VIP, poltronas em pele reclináveis, baldes de pipocas e bebidas. Durante duas horas, se não somos a estrela do filme, somos pelo menos a estrela da sessão.

A nossa recomendação...
Acima disto só mesmo um mordomo a materializar-se ao nosso lado cada vez que estalamos os dedos. Para o espectador ser o astro, o preço fica entre 14€ e 16€. Se o bilhetes for duplo, fica entre 24€ e 26€.

Ler mais

O melhor cinema para ir com os miúdos

  • Filmes
  • São Sebastião
O melhor cinema para ir com os miúdos
O melhor cinema para ir com os miúdos
DR

Sala Kids, Cinema City

Todos, ou quase todos, os cinemas dos centros comerciais fazem festas de anos e programas especiais para crianças, mas só um tem uma sala dedicada apenas aos mais novos, com decoração e programação do mesmo escalão etário: o Cinema City do Campo Pequeno. Para levar os miúdos e os amigos em bando ao cinema, e a um sítio onde eles sintam que o espaço é deles, só deles e de mais ninguém, a sala Kids dos cinemas do Campo Pequeno é o ás de trunfo.

O indicador mais fiável de que aquela não é sala para os adultos é que nos sentimos lá como em território apache, mas com índios de palmo e meio. NOS, Corte Inglés e Cinema City atacam, e atacam forte, noutra frente: os bilhetes para toda a família. Os cinemas NOS propõem um bilhete familiar a 11,50€ para um adulto e uma criança abaixo dos 12 anos. No El Corte Inglés os mesmos bilhetes são válidos para dois adultos e uma a quatro crianças com menos de 13 anos e ficam a 5,90€ por adulto e 5,40€ por criança (até 12 anos). Válido durante os dias de semana para sessões antes das 20.30.

A nossa recomendação...
O Cinema City tem uma promoção de bilhetes para família, a partir de 6,20€ por cabeça, válida para famílias de três, quatro ou cinco elementos.

Ler mais
Publicidade

O melhor cinema para ver um clássico durante a tarde

O melhor cinema para ver um clássico durante a tarde
O melhor cinema para ver um clássico durante a tarde
DR

Cinema Nimas

Há salas que sobrevivem ao tempo é não por acaso. Inaugurado em 1975, no número 42-B da Avenida 5 de Outubro, o Nimas foi testemunha de várias fases da exibição cinematográfica em Lisboa – dos tempos das filas à porta para ver um Buñuel ou um Tarkovsky, até aos dias em que o streaming ameaça esvaziar as salas. Hoje, sob a gestão da Medeia Filmes, o Nimas mantém viva a tradição de mostrar o melhor do cinema. A programação inclui cópias restauradas de realizadores como Godard, Ozu, Lynch, Fassbinder ou De Sica, mas também um olhar atento ao melhor que se faz da sétima arte, exibindo clássicos modernos de cineastas como Paul Thomas Anderson ou Luca Guadagnino.

A nossa recomendação...
Aproveite uma tarde livre para entrar no Nimas e ver um clássico restaurado. Pode ser um Fellini, um Kurosawa ou um Wenders – não tem como enganar quando se trata de ver os grandes mestres no ecrã gigante.

Ler mais

O melhor cinema para ver filmes de culto 

O melhor cinema para ver filmes de culto 
O melhor cinema para ver filmes de culto 
DR

CinePop, Fórum Lisboa

Há quem vá ao cinema por nostalgia, há quem vá por devoção. O CinePop é para os dois. Instalado no auditório do Fórum Lisboa – o antigo e lendário Cinema Roma – este ciclo sem fins lucrativos nasceu da vontade do realizador e argumentista Tiago P. de Carvalho em devolver à grande tela filmes que o tempo transformou em culto. A ideia é simples: reunir, alguns domingos por ano, um público que ainda quer ver (ou rever) clássicos e pérolas do cinema contemporâneo num ecrã gigante, como deve ser. Nesta programação já passaram filmes tão diferentes como O Ódio, de Mathieu Kassovitz, Heat, de Michael Mann, Lost Highway, de David Lynch, O Tubarão, de Spielberg, A Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki, ou Cidade de Deus, de Fernando Meirelles.

A nossa recomendação...
Escolha um filme da sua infância ou adolescência, convide amigos, família ou aproveite o domingão sozinho numa sala escura apenas iluminada por um grande filme – por apenas 5€.

Ler mais
Publicidade

A melhor sala para festivais de cinema

A melhor sala para festivais de cinema
A melhor sala para festivais de cinema
José Frade

Cinema São Jorge

Com o seu letreiro luminoso a dominar a Avenida da Liberdade desde 1950, o São Jorge é um marco da cidade e do circuito das salas de cinema alfacinhas. Se impressionava na altura da sua fundação pelo ar condicionado (uma raridade à época) ou pelo um órgão eléctrico que subia do subsolo até ao palco, hoje mantém a imponência e importância ao receber festivais como o IndieLisboa, o DocLisboa, o Queer Lisboa, o Motelx, mas também algumas propostas mais de nicho como o PLAY – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa, o Olhares do Mediterrâneo, o Arquiteturas Film Festival, o Festival Mental, o SAL – Surf At Lisbon Film Fest, entre outros. Além de festivais, tem sessões com reposições de clássicos como O Padrinho ou Akira.

A nossa recomendação...
Esteja atento ao calendário, estude a programação e compre bilhetes (com antecedência) para os filmes que considere mais interessante. Vá com tempo para tomar uma bebida no bar à porta do cinema e vá apreciar a magia do grande ecrã numa das três salas do São Jorge. 

Ler mais

Cinema em Lisboa

Publicidade
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.