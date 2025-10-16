As melhores salas de cinema de Lisboa

UCI El Corte Inglés
É verdade que todas as salas de cinema cumprem bem esta função, mas a nossa escolha recai para o UCI El Corte Inglés. Desde logo por ter um bar bem fornecido, além dos menus de pipocas e um food court variado ali mesmo à porta. A localização é um bónus.
A nossa recomendação...
Qualquer sala UCI Cinemas do El Corte Inglés. Ignore as promoções de batons e fatos de banho, atravesse a zona da restauração, e dê início ao processo de restauro do seu sistema no multiplex do Bairro Azul.