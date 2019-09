Mercado de Vinhos do Campo Pequeno dá destaque à produção feita em Lisboa

A 8.ª edição do Mercado de Vinhos regressa ao Campo Pequeno entre 18 e 20 de Outubro, onde os pequenos e médios produtores de vinhos nacionais terão a oportunidade de dar a provar o que valem. Lisboa é a região convidada.

A produção vitivinícola da região de Lisboa não pára de crescer e é cada vez mais reconhecida quer a nível nacional como internacional. Com produções que abrangem as áreas de Alenquer, Arruda, Bucelas, Carcavelos, Colares, Encostas d’Aire, Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras (incluindo também o vinho regional de Lisboa), os vinhos desta região foram eleitos para o top dez do enoturismo mundial de 2019 da Wine Entusiast, revista internacional de referência dedicada à enologia. Daí o destaque no mercado deste ano.

Na 8.ª edição do Mercado de Vinhos, para além da prova e compra das marcas representadas, poderá assistir às “Conversas e um copo de Vinho”, participar em visitas temáticas e circuitos guiados pela wine educador Teresa Gomes e ainda visitar a exposição itinerante “Da Vinha ao Vinho- as Castas Portuguesas”, prometendo um programa recheado ao longo dos três dias do evento.

Este ano a organização faz também um apelo à moderação dos seus visitantes: o evento contará com a presença de elementos da ACIBEV (Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal) que trazem a iniciativa “Wine in Moderation”, onde será realizada uma ação de sensibilização através da realização de testes de alcoolemia.

O bilhete de entrada varia entre os 3€ e os 6€, conforme desejar (ou não) um copo.

Campo Pequeno. Sex 15.00-21.00, Sáb 11.00-21.00 e Dom 11.00-20.00. 3€-6€

+ Há cerveja, comida e concertos no festival de cerveja no Campo Pequeno