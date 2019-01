Mercado do Chocolate regressa a Cascais em Março

Se é guloso o suficiente para cada vez que ouve a palavra chocolate soar uma campainha na sua cabeça então tome nota: o Mercado do Chocolate regressa a Cascais e ocupa o Mercado da Vila de 2 a 4 de Março.

Se está a cumprir um plano de detox por causa do Natal e da Passagem de Ano, ainda tem algum para o fazer antes de se desgraçar entre cacau e açúcar. Ao longo de três dias, mais de 40 expositores estendem-se pelo Mercado da Vila, num espaço de 500 metros quadrados, dedicado inteiramente ao fabrico artesanal de chocolate.

Até a organização anunciar a programação completa – que conta com workshops – aguçamos-lhe o apetite: há desde desde os tradicionais bombons e tabletes aos mais elaborados brigadeiros, brownies, trufas ou fondants, sempre com o cacau no centro das atenções.

