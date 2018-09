Mercado em Cascais convida-o a viajar até à América Latina

Este fim-de-semana tem viagem marcada à América Latina, um destino que estará à mão de semear no Mercado da Vila, em Cascais. E tudo porque de sexta a domingo acontece a primeira edição do Mercado da América Latina, uma boa desculpa para ficar a par da gastronomia e da riqueza cultural desta zona.

Com organização conjunta da Câmara Municipal de Cascais e da Casa da América Latina, o mercado vai oferecer ao longo de três dias um programa que atravessa as tradições daquela área geográfica do planeta, desde a dança ao cinema, passando pela música, artesanato e, claro, a gastronomia que nos vai enchendo as medidas, tudo isto com o apoio das embaixadas do Chile, México, Argentina, Brasil, Panamá, Colômbia, Cuba, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Na sexta, dia 28, conte com vários grupos musicais a animar o final de tarde e o jantar, com dança cumbia colombiana e um grupo que leva o tango ao átrio do Mercado. No sábado, comece o dia com um workshop de pisco, a bebida nacional peruana, às 11.40. Mais à tarde, às 15.30, Martha Tomé toma conta da cozinha num showcooking de comida mexicana – prepare-se para uma refeição apimentada. Às 20.30, é hora de se sentar em frente ao ecrã e assistir à projecção do documentário colombiano Chibiriquete, de Carlos Arturo Ramirez.

No último dia de Mercado da América Latina, dedique a tarde de domingo ao Paraguai com uma degustação de Erva Mate e de sopa paraguaia, às 14.00, e logo a seguir aventure-se num workshop de chocolate venezuelano. O evento encerra com um momento de bossa nova com Elisa Queirós e Nando Mattoso, a partir das 19.00.

A entrada é gratuita, portanto poucas são a desculpas para ficar em casa.

+ Coisas para fazer em Cascais