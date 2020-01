Mercado no Bairro está na Alameda com gastronomia, moda, arte e livros

O tempo pode andar incerto, mas nem assim o Mercado no Bairro deixa de acontecer. A feira – onde poderá encontrar produtos gastronómicos, moda, arte ou livros – está na Alameda até sábado.

Uma das melhores formas de conhecer um bairro é calcorrear as suas ruas e visitar os seus mercados. Depois do Campo Pequeno, do Lumiar e de Telheiras, o Mercado no Bairro ocupa a Alameda entre esta sexta-feira e sábado, das 10.00 às 18.00.

“Comprar num mercado é o prazer de ter dois dedos de conversa, piscar o olho a um produto à medida da nossa carteira e regatear o preço, à semelhança daquilo que se fazia há décadas”, lê-se na página de Facebook da iniciativa, fundada em Março de 2017.

Nesta edição do Mercado no Bairro, a feira ao ar livre é promovida em parceria com a Junta de Freguesia de Arroios e promete “muita variedade, desde produtos alimentares, peças decorativas, roupa ou livros”.

Caso seja um verdadeiro fã de mercados, não feche já a agenda. Na próxima semana, o Mercado no Bairro vai estar na Praça de Campolide (entre 29 e 30 de Janeiro) e na frente ribeirinha do Cais do Sodré (entre 28 de Janeiro e 1 de Fevereiro).

A partir de Fevereiro, o Mercado no Bairro começará ainda a promover feiras em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica e a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela.

Alameda. Sex-Sáb 10.00-18.00. Entrada livre.

+ Os melhores mercados em Lisboa este fim-de-semana