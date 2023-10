Mercado solidário antecipa o Natal com castanhas e água-pé

O novo Mercadinho Domus realiza-se a 25 de Novembro, às 13.00, no número 22 da Avenida José Malhoa. Para entrar, só tem de fazer uma doação à Santa Casa da Misericórdia de Loures: são precisos alimentos não perenes, como conservas e cereais, bem como produtos de higiene e artigos para bebé. Em troca da sua solidariedade, a organização oferece-lhe castanhas assadas e água-pé.

Nas bancas, todas de produtores nacionais, encontrará desde artesanato, jóias e acessórios até produtos tradicionais e gourmet de vários cantos do país.

Está também prevista uma degustação gratuita de chocolate em harmonização com chás e infusões. A iniciativa, marcada para as 16.00, resulta de uma parceria entre a organização do mercado, a marca nacional de chás Lisbon Tea Co. e a premiada chocolataria artesanal Pedaços de Cacau.

Avenida José Malhoa, 22. 25 Nov (Sáb). 13.00. Entrada gratuita, mediante doação de produtos à Santa Casa da Misericórdia de Loures

