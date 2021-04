Mercadona chega a Lisboa já no próximo ano – e traz consigo um bloco logístico e um centro de inovação

A cadeia de supermercados espanhola anunciou um plano de expansão para 2022 que inclui a primeira loja em Lisboa e um bloco logístico de apoio em Almeirim, Santarém. Para este ano, estão previstas ainda a criação de mais nove lojas no Norte do país.

Já não vai precisar de fazer mais de 300 quilómetros para dar de caras com a gigante espanhola Mercadona. É já no próximo ano que Lisboa recebe a primeira loja, depois das 20 que já se encontram espalhadas pelos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro. Mas os planos de expansão não ficam por aqui. Está também prevista a construção de um bloco logístico em Almeirim, Santarém, para dar apoio às novas lojas no sul do país.

"Assinámos já o bloco logístico, que ficará a 60 quilómetros de Lisboa. Esperamos ter as autorizações para começar a construção. Se as tivéssemos amanhã, amanhã começaríamos a construir", disse Juan Roig, CEO da Mercadona, ao Dinheiro Vivo/Jornal de Notícias durante a apresentação de resultados do grupo em 2020. Prevê-se que esta infraestrutura logística seja dez vezes maior à construída na Póvoa de Varzim, em 2017, quando chegaram pela primeira vez a Portugal. Tudo isto só para a nova loja em Lisboa? Isso é que era bom. Na verdade, este bloco foi pensado para dar apoio às 150 lojas que a retalhista pretende vir a abrir em Portugal.

Foto: Shutterstock

“O plano é abrir à volta de uma dezena de supermercados por ano em Portugal”, admite o CEO. Para isso, a marca pretende conquistar ainda mais consumidores, enchendo as prateleiras de produtos que façam parte das nossas necessidades e costumes. E como é que sabem o que faz falta nas mesas e dispensas dos portugueses? Graças a um centro de inovação que também prevêem abrir em Lisboa, à semelhança daquele que já existe em Matosinhos, que estuda as preferências dos clientes e adapta os produtos às mesmas.

Para este ano, a Mercadona também tem novidades: vai abrir mais nove supermercados em Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Felgueiras, Valongo, Santa Maria da Feira e Espinho. Uma boa notícia para a população do Norte do país, já que isto significa cerca de 500 novos postos de trabalho que se somam aos 800 registados o ano passado.

Tanto estes novos espaços no Norte como a loja em Lisboa, ainda estão sem data de abertura. Só este ano, a retalhista espanhola estima investir mais 150 milhões de euros no nosso país.