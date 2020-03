Mercadona quer chegar a Lisboa em 2022

A conhecida cadeia de supermercados espanhola encerrou o exercício de 2019 com 32 milhões de euros de facturação em Portugal. Foi o primeiro contributo dos seus supermercados aos impostos do país, antes da abertura de mais supermercados nos próximos anos. A primeira loja em Lisboa deverá inaugurar em 2022.

O anúncio foi feito por Juan Roig, CEO da Mercadona, durante a apresentação dos resultados anuais da empresa, em Valência, Espanha, esta terça-feira. Depois da abertura dos primeiros dez supermercados em Portugal, todos a norte, a Mercadona anuncia a intenção de abrir a primeira loja em Lisboa a partir de 2022, ano em que deverá inaugurar duas dezenas de espaços. Antes, há dez aberturas planeadas para 2020 e outras dez para 2021.

“A 2 de Julho de 2019, a Mercadona alcançou um novo marco na sua história, com a abertura do seu primeiro supermercado em Portugal, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto”, escreve a marca em comunicado. “Com esta abertura, à qual se somaram nove lojas – as duas últimas em Dezembro –, localizadas nos distritos de Porto, Braga e Aveiro, a empresa tornou realidade o seu processo de internacionalização, anunciado em 2016 e que se construiu durante estes três anos graças ao esforço e dedicação de 900 colaboradores e mais de 300 fornecedores portugueses.”

O último ano fechou com um crescimento de vendas de 5%, no valor de 25,500 milhões de euros, com os lucros a aumentarem na mesma proporção, num período marcado pela estreia da cadeia espanhola no mercado português, cujo investimento global, nesta primeira fase, alcançou os 150 milhões de euros. Para os cofres nacionais, a cadeia espanhola contribuiu com 11 milhões de euros em impostos. Em 2020, a Mercadona pretende investir mais 1800 milhões de euros, que serão utilizados principalmente para abrir mais lojas em Espanha e Portugal.

