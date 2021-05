Mercadona lança nova cerveja sem álcool

Há mais uma cerveja na Mercadona. E esta não tem álcool. Produzida pela Heineken, em Sevilha, a Falke Tostada 0,0% é caracterizada pelo seu sabor ligeiramente caramelizado.

Em comunicado, a empresa revela que “era um produto que os clientes já pediam há algum tempo”. E foi pensada para as refeições ou como aperitivo de quem não pode ou não quer beber álcool.

A Falke Tostada 0,0% junta-se a outras cervejas comercializadas pela retalhista espanhola, como a Falke 0,0% (também sem álcool, e com o carimbo da Heineken), ou A Minha e A Tua, feitas pela Font Salem em Portugal.

Actualmente, a Mercadona encontra-se sobretudo no norte do país. A primeira loja em Lisboa deve abrir no próximo ano, juntamente com um novo bloco logístico e um centro de inovação.

