Mercadona vai abrir lojas em Sintra, no Seixal e em Vila Franca de Xira

A cadeia de supermercados espanhola Mercadona vai abrir mais dez lojas no país em 2023, quatro delas na Área Metropolitana de Lisboa. Seixal (Corroios), Sintra (Mercês e Massamá) e Vila Franca de Xira (Alverca) foram as localizações escolhidas. O anúncio foi feito esta terça-feira, num comunicado enviado às redações.

Segundo a retalhista, com as novas moradas, a empresa vai criar cerca de 650 novos empregos “estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia”. Além disso, terminará o ano com 49 supermercados em território nacional.

Em Março, a Mercadona recebeu o parecer favorável da Câmara de Lisboa para uma loja na Quinta do Lambert, Lumiar, mas até ao momento ainda não foi divulgada uma data prevista para a abertura.

De momento, estão em funcionamento duas lojas na região – uma em Oeiras e outra no Montijo – e 39 lojas em território nacional.

+ Caixa 2por1 Deluxe – 10 Novos Restaurantes. O Alto fechou mas pode usar o seu cartão no Gambar

+ Irreverente: um festival que cruza música, arte e comida