Mercados, jardinagem e trocas de plantas. Assim será o ano verde da Rua de São Paulo

Quem tem passado pela Rua de São Paulo reparou, seguramente, nas obras em curso. A requalificação levada a cabo pela Junta de Freguesia da Misericórdia e financiada pela Câmara Municipal de Lisboa (no valor de 144 mil euros) começou na segunda semana de Novembro e envolve a plantação de árvores e o alargamento do passeio entre a Calçada da Bica Grande e a Rua do Corpo Santo. No final (em Fevereiro, estima a Junta), o percurso será mais agradável, fresco e seguro. Mas estas não são as únicas mudanças previstas para a rua e a zona envolvente, já que este sábado começa o Bairro Verde, um projecto de um ano que envolve a realização de mercados, trocas de plantas, oficinas, conversas sobre agricultura urbana e almoços comunitários, organizados pela Associação Jardins Abertos.

Como é importante conhecer antes de actuar, para este sábado, às 11.00, está marcado o evento inaugural: uma visita guiada ao bairro, com partida junto ao cedro do Jardim do Príncipe Real. Para Janeiro (no dia 5, às 17.00 e às 18.00, no número 6 da Rua das Gaivotas), estão previstas uma troca de plantas, uma Conversa Verde e uma segunda visita guiada ao bairro (esta no dia 6, às 11.00, com partida do Quiosque da Ribeira das Naus). Em Fevereiro, por sua vez, terá lugar um dos pontos altos do programa: o lançamento das Oficinas Verdes, fase em que serão distribuídos aos moradores kits para floreiras e haverá também um workshop de jardinagem. O objectivo é que, com as floreiras dispostas nas varandas e os conhecimentos adquiridos, a Rua de São Paulo se possa tornar progressivamente verde, de uma forma espontânea e colaborativa. Como explica André Freire, da Associação Jardins Abertos, "com criatividade, aproveitando as ruas e becos, é possível cuidar do espaço público e torná-lo mais verde".

De uma forma geral, o Bairro Verde (cuja programação completa será ainda anunciada através das diferentes plataformas da organização, ao longo dos próximos meses) compromete-se, assim, a verdejar uma zona da cidade marcada pela “fraca presença da natureza”, mas também a criar uma dinâmica comunitária num lugar de forte pressão turística e uma população local envelhecida. Em articulação com várias instituições e espaços do bairro, como a escola profissional ETIC ou o Pólo Cultural das Gaivotas, a proposta é “abrir uma porta para pensar como poderia ser a cidade, se fosse mais verde”. Na visão da associação, este é um ponto “muito importante para a comunidade, sobretudo para as crianças”, enfatiza André Freire.

Financiado pelo programa BIP/ZIP em 50 mil euros, o Bairro Verde foi pensado em reacção à "diminuição do sentido de pertença e coesão da comunidade, na deterioração da imagem colectiva da rua e no agravar do isolamento dos poucos moradores permanentes, em especial a população idosa residente". É, por isso, uma forma de devolver o território à comunidade e a comunidade ao território, na sequência da "diminuição significativa de residentes permanentes no centro histórico", do envelhecimento da população, da "radical transformação do mercado imobiliário" e do aumento da pressão turística, conforme se pode ler na descrição do projecto. Foram estas as razões que levaram os elementos da associação (alguns deles ex-moradores da Misericórdia, que também se viram obrigados a abandonar a freguesia nos últimos anos) a querer agir.

A Associação Jardins Abertos realiza, desde 2017, diversas iniciativas no âmbito da consciencialização ambiental, sendo a maior referência o Festival Jardins Abertos, um fim-de-semana de convite à exploração dos jardins e hortas da cidade (alguns abrem portões propositadamente para este evento), ao mesmo tempo que se desfruta de um programa variado em torno do tema.

+ Vêm aí dez dias de Bairro de Natal em Benfica

+ Guia para não pagar entrada nos museus em Lisboa