Mercantina Bistro 37 passa a ter menu de almoço ao fim-de-semana por 20 euros

O que não faltam na cidade são restaurantes que apostam em menus de almoço – ou executivos – durante os dias de semana. Mais raro, porém, são restaurantes com este menu aos sábados e domingos. Não é o caso do Mercantina Bistro 37, o restaurante italiano na Avenida da República, que até ao fim do Verão disponibiliza um menu de fim-de-semana, com um prato principal, uma bebida, e ainda uma entrada ou uma sobremesa, por 20€.

Nas entradas pode escolher entre duas croquetas bascas de presunto com creme de milho fumado ou uma bruschetta. Entre os pratos principais, estão disponíveis uma salada caprese; o raviolone com ricotta, espinafres, gema de ovo e trufa ou o risotto de cogumelos e creme de trufa. Se preferir uma pizza, pode escolher entre a prosciutto cotto e funghi, a vegetariana ou a calzone. Nos doces, a escolha é entre a tarte de lima com merengue italiano e o nocciolate cremoso e pralinê de avelã.

Este menu só é valido para almoços a partir de duas pessoas.

Av. da República 37 (Avenidas Novas). Sáb-Dom ao almoço

