Metro celebra Dia da Música com concertos gratuitos no Cais do Sodré

Primeira Dama e Éme vão dar música à estação terminal da Linha Verde já nesta segunda-feira. Não gasta bilhete nem precisa de validar o passe. Pare, escute e meneie a anca com doçura.

As temperaturas ainda são estivais, a semana é mais curta (olá, República) e começa com o Dia Mundial da Música. Se precisa de justificações para adiar o regresso a casa, ou para introduzir um ruído melódico no ramerrame de uma segunda-feira, aí as tem. E tem motivo: mais logo, às 21.00, há concerto gratuito na estação de metro do Cais do Sodré.

Aliás, concertos – assim no plural. O Metropolitano de Lisboa associou-se à revista (e plataforma cultural) Gerador para dar música à estação. Os convidados são Primeira Dama, nome artístico de Manuel Lourenço (Xita records), que nos pôs “Rita” atrás da orelha; e Éme – ou seja, João Marcelo (na foto) –, que vai apresentar Domingo à Tarde, disco que presta tributo à música tradicional portuguesa e que foi produzido por B Fachada.

O palco é o átrio da estação. Não há torniquetes até lá, pode guardar passe, bilhete e artimanhas menos lícitas para outras viagens. Basta descer as escadas e arranjar um lugar que o tire do caminho dos magotes de gente apressada que vão passar sem tempo para canções.

