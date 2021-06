Metro de Arroios reabre em Setembro

As obras na estação do metro de Arroios iniciaram-se em Julho de 2017, com conclusão prevista inicialmente para Janeiro de 2019. Com a rescisão do contrato com o empreiteiro nesse mesmo ano, as obras voltaram a derrapar. Agora, já em fase de conclusão, a Junta de Freguesia de Arroios confirma a reabertura prevista para “finais do próximo mês de Setembro”.

Na passada sexta-feira, 18 de Junho, a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, visitou a estação de metro a fim de se “inteirar do ponto de situação”. Durante a visita ao local, a previsão de reabertura foi confirmada por representantes do Metropolitano de Lisboa, como se lê em comunicado no site da Junta.

Há cerca de quatro anos que as obras de ampliação do cais, para permitir a circulação de comboios com seis carruagens, representam um transtorno. Por um lado, para os utentes do metro, que têm de sair noutra estação. Por outro, para os comerciantes locais, que denunciam perdas significativas nos seus negócios e continuam à espera que a proposta de isenção das taxas de publicidade e de ocupação da via pública, posta em cima da mesa em Abril de 2018, seja concretizada.

Em 2019, as obras já estavam estimadas em 5,9 milhões de euros, mais 1,3 milhões do que o inicialmente previsto. Além dos dois novos elevadores no átrio norte, para facilitar o acesso à Praça do Chile, a estação de metro passará a contar também com um painel de azulejos da autoria de Nikias Skapinakis numa das plataformas, mantendo-se as intervenções plásticas de Maria Keil, existentes desde a inauguração da estação em 1972.

