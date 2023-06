Metro de Lisboa já permite pagamentos contactless em toda a rede

O Metropolitano de Lisboa anunciou esta quarta-feira, 28 de Junho, uma parceria com vários operadores, como a Visa e a Unicre, que possibilita solução de pagamentos contactless em toda a rede. Se tudo correr como previsto, a tecnologia – implementada já em mais de 100 áreas urbanas europeias – deverá oferecer uma experiência rápida, segura e sem complicações, facilitando o fluxo nas estações e reduzindo tempos de espera.

“Trata-se de uma modalidade de pagamento de títulos que não envolve transacções em numerário, nem perda de tempo para adquirir o bilhete ou carregar o cartão Viva Viagem”, diz Vítor Domingues dos Santos, presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, citado em comunicado da empresa de transportes. Para usufruir da novidade, basta aproximar o cartão, o telemóvel ou o smartwatch do validador. O preço normal de viagem (1,65€) mantém-se.

Na Grande Lisboa, os pagamentos contactless já existem nos comboios da Fertagus desde finais de Novembro. A empresa portuguesa do Grupo Barraqueiro, que opera o serviço ferroviário suburbano de passageiros entre a estação de Roma-Areeiro, em Lisboa, e a estação de Setúbal, apresentou a novidade em Setembro, na Semana Europeia da Mobilidade. Em Fevereiro deste ano, a administradora da Fertagus, Clara Esquível, revelou à Time Out que o sistema se deve alastrar a todos os validadores no “segundo semestre de 2023”, portanto, a partir do próximo mês de Julho.

Apesar de não terem sido os primeiros a aderir aos pagamentos cash-free, o Metro de Lisboa é, contudo, como assegura Vítor Domingues dos Santos, “o único operador da cidade em que esta nova tecnologia se encontra implementada em toda a rede”.

