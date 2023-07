Metro de Lisboa. Linha Amarela encerra às 21.00 na sexta-feira

A Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa e as estações de Telheiras e Campo Grande, na Linha Verde, vão encerrar às 21.00 (em vez da habitual 01.00), na sexta-feira, 7 de Julho. Segundo o Metropolitano de Lisboa, o objectivo será “permitir a integração na rede em operação dos trabalhos realizados”.

“Os investimentos em curso no Metropolitano de Lisboa irão contribuir decisivamente para reorganizar a mobilidade metropolitana, com um efectivo aumento do número de utilizadores do transporte público e uma diminuição de utilização de transporte individual, com ganhos ambientais significativos e com aumento da qualidade do serviço que a empresa presta aos seus clientes”, lê-se em comunicado da empresa de transportes.

No sábado, 8 de Julho, além da reabertura da estação de Telheiras, na Linha Verde, espera-se também que volte a ser possível circular na Linha Amarela, entre as estações de Campo Grande e Cidade Universitária. A circulação entre Odivelas e Rato voltará também a ser efectuada com comboios de seis carruagens – na Linha Verde, a circulação de comboios de seis carruagens foi reposta a 12 de Junho.

Com inauguração prevista em 2024, a nova linha circular, que deverá ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede, irá criar um anel circular no centro de Lisboa, bem como interfaces que conjugam e integram vários modos de transporte.

+ Novo Passe Ferroviário Nacional é válido a partir de Agosto

+ Leia já, grátis, a Time Out Portugal deste mês