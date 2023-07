Novo Passe Ferroviário Nacional custa 49€ e é válido a partir de Agosto

A CP – Comboios de Portugal já tem à venda o novo Passe Ferroviário Nacional. É válido para todos os regionais, independentemente do ponto de partida ou o destino.

O novo Passe Ferroviário Nacional, anunciado na semana passada pelo Ministério das Infraestruturas, já está à venda. Com um preço único de 49€ por mês, pode ser requisitado em qualquer bilheteira da CP e é válido a partir de 1 de Agosto em todos os comboios regionais do país, independentemente do ponto de partida ou destino.

“É uma medida inscrita no Orçamento de Estado para 2023 [na sequência de uma proposta do Livre] e reflecte uma aposta na mobilidade sustentável e num país mais coeso, verde e conectado”, lê-se em nota do governo, divulgada na terça-feira, 3 de Julho.

Válido apenas para comboios regionais, o título – que requer titularidade de um cartão Cliente da CP – não acumula com outros descontos, como o “Jovem”, o “4_18”, o “Sub 23”, o associado ao Programa de Apoio à Redução Tarifária ou de Antigo Combatente. Mas, por outro lado, permite viajar de forma ilimitada, sem restrições de horário.

No futuro, o novo Passe Ferroviário Nacional poderá vir a ser alargado a outros serviços para além do regional, mas o executivo ainda está a estudar essa hipótese. Por enquanto, se preferir, a assinaturas CP (328,20€ para o percurso Lisboa Santa Apolónia – Porto Campanhã, por exemplo) e Flexipasse (493,15€ para o mesmo percurso), que acumulam com descontos, vão continuar disponíveis para aquisição.

