Carris Metropolitana cria linhas directas para as praias durante o Verão

As novas Linhas do Mar estão a funcionar até 31 de Agosto e vão até à Costa da Caparica, ao Forte da Casa, à Póvoa de Santo Adrião e a Sesimbra.

Se na hora de ir à praia tem tendência para começar a transpirar só de pensar no caminho até lá, vai gostar de saber que a Carris Metropolitana tem agora seis novas ligações, para as praias de Costa da Caparica, Forte da Casa, Póvoa de Santo Adrião e Sesimbra. Este novo serviço circula nas áreas 2 (Mafra, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira), 3 (Almada, Seixal e Sesimbra) e 4 (Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal).

Até 31 de Agosto, pode apanhar as linhas 2650 (da Cidade Nova à Costa da Caparica), 2651 (de Bucelas à Costa da Caparica), 2652 (da Costa da Caparica ao Forte da Casa) ou 2850 (da Costa da Caparica a Póvoa de Santo Adrião). A partir do distrito de Setúbal, tem as linhas 3650 (da Moita a Sesimbra) ou 4643 (do Montijo a Sesimbra), para as praias do Ouro e da Califórnia.

Na área 2, o destino das linhas Mar é a Costa da Caparica, com as primeiras chegadas à praia entre as 09.00 e as 09.15, e o regresso à margem norte às 17.00 e às 18.00. Já a linha Mar da área 3 segue para Sesimbra e efectua três circulações em cada um dos sentidos, às 08.00, 12.30 e 15.30 e às 09.30, 13.50 e 18.30, respectivamente.

Na área 4, à semelhança da 3, a linha Mar também tem Sesimbra como destino, mas as partidas fazem-se às 08.30 e às 14.15, cobrindo o período da manhã e do início da tarde. Seguindo a mesma lógica, no sentido Sesimbra – Montijo as circulações fazem-se às 13.00 e às 18.30.

A tarifa de preços a aplicar-se é a 5, com viagens pré-pagas a 3,10€ e a bordo a 4,50€. Até aos 12 anos, quer o navegante metropolitano quer o municipal são válidos. Todos os os horários podem ser consultados no site oficial.

Se preferir ir a pé ou de bicicleta, a nova ciclovia da Estrada Florestal torna possível chegar às praias da Costa sem ter de se preocupar com o trânsito.

