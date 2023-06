Nova ciclovia da Costa da Caparica facilita idas à praia

As obras de reabilitação e requalificação da Estrada Florestal, a única que serve a frente de praias da Costa da Caparica, foram concluídas recentemente. Agora, já é possível circular na nova ciclovia em segurança, de bicicleta ou outro meio de mobilidade suave, como trotineta, skate ou patins. Ao lado, há ainda espaço para peões.

Com um custo de 2500 milhões de euros, a intervenção – que arrancou em 2021, como “acção de relevante interesse público”, segundo o Ministério do Ambiente – estendeu-se ao longo de aproximadamente 4,6 km, no troço entre a Praça Nossa Senhora dos Navegantes e o cruzamento do antigo restaurante Giramar. Isto significa que, a partir de agora, é possível percorrer em mobilidade suave toda a frente marítima da Costa. Para isso basta usar as diferentes ciclovias: a da Trafaria, a do paredão e esta nova da Estrada Floresta.

Integrando um conjunto de medidas que visaram assegurar o melhoramento e requalificação das condições de circulação e segurança do tráfego rodoviário e de peões, o projecto incluiu quer a criação de um canal de circulação pedonal e ciclável num dos lados da via, quer a construção de rotundas e ligações de acesso às praias. Apesar de não haver nem pilaretes nem bloqueios físicos, a Câmara Municipal de Almada colocou ainda sinalética para evitar o estacionamento abusivo: as coimas podem ir dos 60 aos 300€.

Nova ciclovia, novo projecto de micromobilidade

O novo projecto-piloto de micromobilidade do concelho de Almada arrancou este mês, com a assinatura dos protocolos entre o município e os operadores dos sistemas de trotinetas e bicicletas eléctricas partilhadas. O objectivo é contribuir para a redução da emissão de gases com efeito de estufa e a neutralidade carbónica, que se pretende alcançar até 2050.

Cacilhas – Monte de Caparica (última doca virtual junto ao Campus da Faculdade Ciências e Tecnologia) e Trafaria – Costa da Caparica – Estrada Florestal (última doca virtual junto à via de acesso à Praia do Rei, na rotunda da Estrada Florestal) foram designadas como áreas de operação deste projecto-piloto, que se realiza em parceria com a Bird, a Bolt, a Lime e a Whoosh. Para mais informações, basta consultar o site da Câmara Municipal de Almada.

+ Lisboa convida população a visitar o Parque Tejo este sábado

+ Edição especial Time Out Madeira: o guia da ilha bonita está nas bancas