Lisboa convida população a visitar o Parque Tejo este sábado

O Parque Tejo abre portas ao público, por algumas horas, este sábado, 10 de Junho, entre as 10.00 e as 17.00.

Terminada a obra do aterro e numa altura em que a obra do Palco-Altar está a pouco mais de um mês de estar concluída, a Câmara Municipal de Lisboa abre as portas do Parque Tejo por algumas horas, no sábado. A entrada é livre, das 10.00 às 17.00, e deve ser feita pela Praça Gago Coutinho.

O percurso pelo recinto, previamente definido, vai passar perto da ponte ciclo-pedonal, que está em fase de conclusão, até chegar à zona onde está a ser construído o palco. Pelo caminho, conte também com uma passagem pelo chamado “talhão modelo”, para ficar a conhecer os equipamentos que cada zona do Parque Tejo terá durante a Jornada Mundial da Juventude, desde os bebedouros até aos contentores de higiene urbana.

Segundo o presidente da Câmara, Carlos Moedas, é “uma oportunidade única para todos verificarem no terreno o investimento que a cidade está a fazer neste recinto”. “Uma área que até há bem pouco tempo era um aterro sanitário e que em breve estará apta a ser usufruída por todos os que a queiram frequentar. É uma obra de e para todos os Lisboetas. E que ficará para o futuro da cidade.”

Parque Tejo (entrada pela Praça Gago Coutinho). Sáb 10.00-17.00. Entrada livre

