Visita do Papa. O programa inclui passagens por Lisboa, Cascais e Fátima

A Santa Sé anunciou esta terça-feira, 6 de Junho, o programa da visita do Papa Francisco a Portugal, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude Lisboa. Com chegada marcada para 2 de Agosto, às 10.00, na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, tem passagens previstas por Cascais e Fátima.

A recepção está prevista para as 10.00 do dia 2 de Agosto, uma quarta-feira. Segue-se, às 10.45, uma cerimónia de boas-vindas na entrada principal do Palácio de Belém, onde o Papa fará uma visita de cortesia ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mais tarde, pelas 12.15, haverá um encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Centro Cultural de Belém. Já depois de almoço, pelas 16.45, o Papa deverá encontrar-se com o primeiro-ministro, António Costa, na Nunciatura Apostólica da Santa Sé. O dia termina no Mosteiro dos Jerónimos.

Na quinta-feira, dia 3, o programa realiza-se entre Lisboa e Cascais, com um encontro com jovens universitários na Universidade Católica Portuguesa, às 9.00; um encontro com os jovens de Scholas Occurrentes, na sede de Cascais, às 10.40; e a cerimónia de acolhimento, na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, às 17.45.

Na sexta-feira, dia 4, o sumo pontífice receberá jovens para se confessarem, às 9.00, na Praça do Comércio, antes de se encontrar com os representantes de alguns Centros de Assistência Sócio-Caritativa, às 9.45, no Centro Paroquial de Serafina. Segue-se almoço com jovens, às 12.00, na Nunciatura Apostólica. Às 18.00, realiza-se a via-sacra na Colina do Encontro.

No sábado, 5 de Agosto, destaca-se desde logo a viagem a Fátima, com a “Recitação do Terço com os Jovens Doentes”, às 9.45, na Capelinha das Aparições do Santuário de Nossa Senhora. No mesmo dia, haverá também encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de São João de Brito e, aberta ao público, uma vigília a partir das 20.45, no Campo da Graça, no Parque Tejo.

Para terminar a visita no domingo, 6 de Agosto, Dia Mundial da Juventude, o Papa Francisco fará a Santa Missa às 9.00, no Campo da Graça. Segue-se, antes da partida para Roma às 18.15, um encontro com os voluntários da JMJ, às 16.30, no Passeio Marítimo de Algés; e a cerimónia de despedida, às 17.50, na Base Aérea de Figo Maduro.

