Metro de Lisboa mantém horário de funcionamento habitual na passagem de ano

Ao contrário do Natal em que os horários foram reduzidos, nesta noite o Metro circula dentro dos horários habituais.

Apesar de não haver festejos na rua, festas na agenda e a passagem de ano ser uma efeméride mais caseirinha, há sempre quem tenha de circular por outros motivos. Desta forma, o Metro de Lisboa anunciou esta quarta-feira, 30, que irá manter o horário habitual na noite de Ano Novo e circulará com seis carruagens.

As restrições impostas pelo Governo para o período de Ano Novo são apertadas e a circulação é proibida a partir das 23.00 no dia 31 de Dezembro. Existem no entanto excepções para determinadas deslocações, seja para cumprir funções profissionais ou até deslocações por razões familiares imperativas, como a prestação de auxílio. Desta forma, o Metropolitano de Lisboa mantém assim o seu horário habitual na noite de 31 a encerrar à 01.00 e retoma a circulação às 06.30 de dia 1 de Janeiro.

No comunicado enviado às redacções, a empresa esclarece ainda que na noite de passagem de ano os comboios vão circular em todas as linhas com composições de seis carruagens.

