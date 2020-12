Lixo de Ano Novo: autarquia pede que despeje resíduos apenas no dia 2 de Janeiro

No segundo dia do ano haverá reforço de limpeza, assim como nos dias seguintes.

Este ano a passagem de ano quer-se caseira, sem grandes festanças, mas mesmo assim há lixo que se acumula. A Câmara Municipal de Lisboa anunciou em comunicado, esta quarta-feira, que durante os dias 31 e 1 de Janeiro não haverá recolha de lixo, apelando aos cidadãos que o despejem apenas no dia 2.

À semelhança do que aconteceu no Natal, data marcada por muito desperdício relacionado com o desembrulhar de presentes, os trabalhadores da Higiene Urbana de Lisboa vão estar também eles a celebrar nos dias 31 e 1 de Janeiro a entrada no novo ano.

A recolha será retomada logo no dia 2 de Janeiro e as equipas serão reforçadas para que a normalidade da limpeza na cidade seja reposta. A autarquia refere ainda que no caso da recolha de lixo nos contentores dos prédios, se este ficar cheio, deverá ser usada a rede de suporte de contentorização subterrânea.

