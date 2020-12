Novo espectáculo de Luís de Matos terá transmissão online a 1 de Janeiro

Se não pode deslocar-se ao teatro para assistir ao novo espectáculo do ilusionista Luís de Matos, não se preocupe. No dia 1 de Janeiro, poderá assistir a #CONECTADOS a partir de casa.

O novo “one man show” do ilusionista português, que chegou este mês ao Teatro Tivoli BBVA depois de estrear em Espanha, junta o público ao vivo com participações remotas, num género de “sala cheia”, que só é possível com este modelo 2 em 1 – na compra de um bilhete é oferecido um acesso virtual. Mas, para quem não pode ou não quer sair de casa, também há solução. No dia de Ano Novo, 1 de Janeiro, poderá assistir a #CONECTADOS a partir do conforto do seu sofá.

Não é uma proposta convencional, nem virtual. Não é uma transmissão via streaming nem um encontro Zoom com centenas de pessoas. É um espectáculo híbrido, onde são apresentados truques completamente novos e os espectadores que participam remotamente, a partir do conforto das suas próprias casas, interagem com a plateia presente no teatro, e vice-versa.

Para quem quer apenas o acesso virtual, já há um bilhete de streaming (20€), para a sessão de 1 de Janeiro, às 11.00, que poderá ser vista a partir de qualquer lugar do mundo. Após a compra, as instruções são enviadas por e-mail 24 horas antes do início do espectáculo. A quem adquira após esse prazo, receberá a mesma informação até uma hora antes do início do espectáculo.

Esta experiência partilhada fica no Teatro Tivoli BBVA até 3 de Janeiro, garantindo todas as medidas de segurança (12,50€ e 24€). Depois da magia acontecer por Lisboa, o ilusionista Luís de Matos segue para Coimbra (Convento São Francisco, 8 a 10 de Janeiro) e Porto (Coliseu Porto Ageas, 15 e 16 de Janeiro).

