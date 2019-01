Metro de Lisboa: obras em Arroios vão derrapar ainda mais

O Metro de Lisboa rescindiu contrato com a construtora da obra de Arroios e vai lançar novo concurso para concluir o projecto. Empreitada já se alonga há ano e meio.

As obras para alargamento do cais da estação do metro de Arroios, que se iniciaram em Julho de 2017, vão, muito provavelmente, voltar derrapar. Desta vez, o motivo é a rescisão do contrato com o empreiteiro responsável pela obra que, segundo o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, “foi incapaz de responder à proposta que entregou, à sua obrigação”.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 9, numa reunião descentralizada da autarquia, com munícipes das juntas de freguesia de Arroios e das Avenidas Novas. Lá, o vereador revelou que nesse mesmo dia tinha sido “enviada uma carta para o empreiteiro da obra do metro de Arroios para rescindir o contrato e que o Metro irá tomar posse administrativa da obra na próxima segunda-feira”. Agora “é preciso encontrar outro empreiteiro que tome conta da obra”.

Inicialmente, previa-se que a obra estaria concluída neste mês. O segundo prazo, estabelecido há um ano, já apontava para segundo semestre de 2019. Com este novo impasse, não se sabe ao certo quando é que a empreitada terá fim. Questionada pela Time Out, a câmara retorquiu que todas as perguntas deveriam ser dirigidas ao Metropolitano de Lisboa que, por sua vez, ainda não respondeu às questões colocadas.

Comerciantes compensados com isenção de taxas

Há cerca de ano e meio que estas obras decorrem e os comerciantes locais dizem-se altamente prejudicados – alguns chegaram mesmo a fechar portas, afirmou Carla Salsinha, lojista na Praça do Chile.

Como resposta às preocupações da munícipe, o vereador das Finanças, João Paulo Saraiva, assegurou que “na próxima reunião de câmara vai ser apresentada uma proposta de alteração ao regulamento de taxas do município”, que “possibilitará à Junta de Freguesia de Arroios [entidade que cobra as taxas] de intervir nesta situação, isentando de taxas aqueles que são afectados pelas obras”.

É a primeira vez que a isenção das taxas de publicidade e de ocupação da via pública está a ser posta em cima da mesa pela autarquia, apesar de esta reivindicação dos comerciantes ter chegado aos ouvidos da câmara há quase um ano, como noticiou o jornal Público.

