As escadas rolantes da Estação Baixa-Chiado estão a ser modernizadas

A primeira fase da “Modernização das Escadas Mecânicas da Estação Baixa Chiado” foi agora concluída, informou o Metropolitano de Lisboa, explicando que esta acção está integrada no Plano de Desenvolvimento Operacional da Rede.

Sair na estação de metro da Baixa-Chiado cria sempre ansiedade nos utentes que têm de se dirigir para o lado do Chiado. Será que há algum lanço de escadas rolantes parado? Dois? Todos?

Num comunicado enviado às redacções pelo Metropolitano de Lisboa avista-se alguma luz ao fundo do túnel de escadas rolantes que dá acesso ao Largo do Chiado. A operadora revela que foram substituídas duas das escadas (e todas rolam há 20 anos) por um equipamento novo mais resistente ao elevado fluxo de passageiros desta estação, aproveitando “os respectivos chassis, elementos de grande robustez e peso”. Os equipamentos em questão fazem parte do primeiro lanço de escadas – aquele que custa menos – em ambos os sentidos, ascendente e descendente.

O Metropolitano de Lisboa adianta ainda que esta é uma intervenção inovadora em Portugal, embora seja habitualmente executada noutros países, "nos casos onde se torna difícil a substituição de equipamentos, sem recurso a demolições, estragos ou encerramento de acessos". Desta forma foi possível economizar recursos ambientais "evitando-se o encerramento do acesso, reduzindo-se, ainda, o transporte e a movimentação de pesos de grandes dimensões, com os consequentes estragos nos acabamentos da estação".

A saúde dos restantes lanços será tratada durante o ano que agora começa e o investimento total desta operação é de 1,5 milhões de euros.

