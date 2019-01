Carris dá uma ajuda com mais uma carreira de bairro

Entrou em circulação a 76B, a carreira que vai dar a volta à freguesia da Ajuda e reforçar o conjunto das novas carreiras que a Carris começou a semear em 2017.

As primeiras duas linhas deste projecto municipal foram a 31B e a 32B que chegaram a Marvila em Julho de 2017. Desde então, a mobilidade à boleia dos transportes públicos foi também reforçada nas freguesias dos Olivais, Santa Clara ou Parque das Nações e esta semana chegou a vez da Ajuda, brindada a partir desta segunda-feira com a nova linha 76B.

Todos os autocarros da 76B são de tipologia Mini e circulam todos os dias entre as 07.00 e as 22.00, com uma frequência média de 40 minutos. Além de serem válidos todos os títulos de transporte da rede urbana da Carris, existe um passe exclusivo para as Carreiras de Bairro que custa 10€ e é válido durante 30 dias.

Este novo percurso cruza com outras carreiras da Carris (723, 727, 729, 732, 742, 760 e 18 E) e circula nas seguintes artérias da freguesia da Ajuda: Rua Guarda Jóias via Travessa Moinho Velho, Largo Boa Hora à Ajuda, Rua Dom Vasco, Rua Nova do Calhariz, Rua Aliança Operária, Largo Rio Seco, Rua Dom João de Castro, Travessa Fornos, Rua do Cruzeiro, Rua Augusto Gomes Ferreira, Largo da Ajuda, Rua Dom Vasco, Rua Bica do Marquês, Calçada da Ajuda, Rua dos Marcos, Estrada de Queluz, Rua Archeiros, Rua da Igreja, Rua José Pinto Bastos, Avenida Helen Keller, Estrada Pedro Teixeira, Calçada do Galvão, Travessa da Memória, Calçada da Ajuda, Rua Bica do Marquês, Rua Dom Vasco e Travessa das Florindas até à Rua Guarda Jóias.

