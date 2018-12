Carris já tem 15 autocarros ecológicos com Wi-Fi

A partir desta sexta-feira começam a circular os primeiros autocarros da nova frota de 250 veículos da Carris, cuja gestão passou para o município em 2017.

Desde 2010 que não circulava um autocarro novo nas ruas das cidade e desde então a operadora de transportes públicos sofreu uma perda significativa da frota, em cerca de uma centena de autocarros. Números que irão sofrer uma reviravolta graças à aposta do município na operadora de transportes públicos que vai ser engordada com 250 novos veículos mais amigos do ambiente. Em comunicado, a Carris estima que a frota movida a gás natural passe a “a emitir menos 40% de partículas poluentes”.

Os novos autocarros chegam todos já equipados com tecnologia WI-FI, mas até ao Natal todos os outros veículos da Carris serão equipados com a rede sem fios, que será de acesso gratuito. A partir de Janeiro vão chegar em média quatro novos autocarros por semana até chegar às duas centenas e meia.

