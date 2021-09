Metro de Lisboa organiza visitas para mostrar as suas “galerias de arte contemporânea”

Passamos por elas a correr, mas as estações do Metro de Lisboa são espaços que merecem um olhar mais demorado. Algumas delas são obras singulares de arquitectura, albergando obras de arte nas suas paredes e túneis. Para as conhecermos melhor, o Metro de Lisboa está a organizar três dias de visitas guiadas grátis.

Os passeios acontecem de 29 de Setembro a 1 de Outubro, com sessões às 11.00 e às 15.30. Este ano, os circuitos da manhã percorrem as estações Parque, Baixa-Chiado e Cais do Sodré; os da tarde, as estações Oriente, Olaias e Saldanha. Segundo o Metro de Lisboa, o objectivo é “dar a conhecer a história, a arte e a arquitectura presente em locais-chave da história da arte no Metro, consideradas verdadeiras galerias de arte contemporânea”.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição com número de vagas limitadas (máximo de 20 pessoas por visita).

As visitas associam-se às Jornadas Europeias do Património, que todos os anos sensibilizam para a importância do património e da sua preservação. Esta é uma iniciativa do Conselho da Europa e da União Europeia.

