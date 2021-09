Na Semana Europeia da Mobilidade, Lisboa convida a passeios e não só

"Mobilidade sustentável em segurança e com saúde" é o tema da edição deste ano da Semana Europeia da Mobilidade, entre 16 e 22 de Setembro. Lisboa adere às comemorações, como é habitual, e apela a modos de deslocação activos, cómodos e seguros em contexto de pandemia.

Para promover a mobilidade sustentável e a descarbonização da cidade, a Câmara Municipal de Lisboa (CML), em colaboração com vários parceiros, coloca à disposição dos cidadãos uma variedade de actividades e serviços gratuitos, entre eles passeios de bicicleta, assistência a bicicletas, um webinar, exposições e esclarecimento de dúvidas sobre mobilidade eléctrica.

Esta quinta-feira, dia 16, os ciclistas podem usufruir do serviço de assistência a bicicletas na loja Decathlon Centro. Uma acção que se prolonga durante toda a semana. Na Praça da Figueira, das 10.00 às 21.00, é feita uma apresentação de frota descarbonizada para logística urbana, organizada pela DPD. A apresentação repete-se até domingo, dia 19. Paralelamente, é possível desfrutar de um percurso pedonal pelas Lojas com História, a começar às 10.00, no Jardim do Príncipe Real (junto ao quiosque). O passeio a pé é organizado pela Junta de Freguesia da Misericórdia.

No mesmo dia, mas mais tarde, a EMEL organiza a Escolinha da Bicicleta, entre as 16.00 e as 19.00. Um evento que se repete durante toda a semana, excepto sábado e domingo, no Parque Recreativo do Alto da Serafina – Parque dos Índios. A fechar o dia, o webinar "A bicicleta e a saúde", às 19.00, organizado pela Cicloda e pela CML.

Na sexta-feira, dia 17, às 10.00, percorra a cidade a pé à procura de arte sacra. O encontro é, novamente, junto ao quiosque so Jardim do Príncipe Real. Entre as 21.00 e as 23.00, todas as dúvidas sobre mobilidade eléctrica são respondidas pela UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, no Restaurante Zambeze.

O fim-de-semana arranca com o percurso pedonal "Varandas e Jardins", às 10.00 de sábado, 18. O ponto de encontro é no Jardim D. Luís, junto à estátua. Entre as 10.00 e a 13.00 e as 14.00 e as 17.00, há também um circuito organizado pela Bird, na Doca de Recreio de Santo Amaro, para ensinar a circular de trotineta e sensibilizar para o cumprimento das regras de circulação. No Largo Bartolomeu Dias (Parque das Nações), entre as 10.00 e as 19.00, a Bolt incentiva os portugueses a largarem os seus carros particulares e optarem por soluções de mobilidade mais sustentáveis. Repete-se no domingo, no mesmo horário.

Ainda no sábado, das 10.30 às 11.30, os Transportes Metropolitanos de Lisboa e a CML preparam um passeio de bicicleta entre os vários municípios da Área Metropolitana de Lisboa, a começar na Cidade Universitária (junto à Torre do Tombo) e a terminar no Terreiro do Paço. Das 11.30 às 19.30, na Praça Luís de Camões, dá-se a acção de sensibilização "Pedalar pela Sustentabilidade dá Sumo!", da Fundação MAPFRE, que volta acontecer no dia seguinte. E entre as 16.00 e as 18.00, o circuito de bicicleta "Vem GIRAr com a UVE" percorre o Cais do Sodré, Terreiro do Paço e Belém.

Paralelamente, para os mais novos brincarem na rua em segurança, a Junta de Freguesia Penha de França e a Associação Para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) apresentam, das 11.00 à 13.00 e das 14.00 às 18.00, na rua da Penha de França (troço em frente ao Mercado de Sapadores), "Playstreet – Brincar com saúde e em segurança".

No domingo, dia 19, entre as 09.00 e as 13.00, os ciclistas são convidados pela FPCUB a percorrer as ciclovias da cidade partindo de suas casas e passando pelo Terreiro do Paço. Ao mesmo tempo, pelas 09.30, há percursos de bicicleta a acontecer na freguesia da Misericórdia.

Segunda-feira, dia 20, há uma exposição fotográfica do último ano de pandemia para ver na estação de metro do Marquês de Pombal. Uma organização do Metropolitano de Lisboa que se prolonga até quarta-feira, dia 22. No Instagram, é proposto o desafio "Sou Metro, Sou movimento sustentável", de 16 a 21 de Setembro. Os vencedores são anunciados no dia 22. Neste dia, decorre ainda uma acção para assinalar o Dia do Comboio em que os títulos de transporte da Fertagus e CP (nos comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra) custam 1€ (ida e volta).

No dia 21, terça-feira, das 09.30 às 12.30 e das 14.00 às 17.00, recordam-se as regras de trânsito numa acção realizada com os alunos das escolas EB1 Castelo e EB Maria Barroso. Uma colaboração entre a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a PSP e a Protecção Civil. Às 15.00, a FPCUB dá uma palestra de sensibilização online para o uso da bicicleta na deslocação para a escola. Mais tarde, às 18.00, um percurso pelos "Locais de Fado", a começar na porta do Teatro São Luiz Teatro Municipal, a convite da Junta de Freguesia da Misericórdia.

A Semana Europeia da Mobilidade termina na quarta-feira, dia 22, com actividades muito diversas. Das 08.00 às 10.00, o Dia Europeu sem Carros é assinalado com uma acção, organizada pela FPCUP, de promoção do uso da bicicleta enquanto meio de transporte para o trabalho. Às 10.00, a Junta de Freguesia da Misericórdia volta a promover um percurso a pé, desta vez pelas praças e miradouros da cidade. O ponto de encontro é no Jardim de São Pedro de Alcântara. Por último, mas não menos importante, há várias actividades de mobilidade activa e lazer a acontecer na Alameda Roentgen, em Telheiras, entre as 16.00 e as 22.30.

Fique a conhecer o programa das festas e consulte as actividades que necessitam de inscrição prévia no site da CML.

