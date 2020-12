Metro encerra mais cedo na Consoada e abre mais tarde no Natal

A empresa de transportes urbanos anunciou nesta segunda-feira que, “face à acentuada redução da procura habitualmente verificada na noite de Natal”, o serviço de exploração encerra mais cedo na véspera de Natal, 24 de Dezembro, com a circulação nas várias linhas a parar pelas 22.00. No dia seguinte, 25 de Dezembro, em vez da habitual hora de abertura às 06.30, o metro começa a funcionar apenas às 08.00.

Relativamente à passagem de ano, o Metropolitano de Lisboa deverá divulgar em breve as alterações horárias. O ano passado a circulação esteve a funcionar durante toda a noite, mas poderá não ser o caso, uma vez que, em contexto de pandemia, as medidas a adoptar durante este período vão ser mais restritivas, com a circulação proibida a partir das 23.00 de 31 de Dezembro e a partir das 13.00 dos dias 1, 2 e 3 de Janeiro. Entre as 00.00 de 31 de Dezembro e as 05.00 de 4 de Janeiro, estará também proibida a circulação entre concelhos.

Durante o resto do ano, o metro está aberto todos os dias, incluindo fins-de-semana e feriados, no período das 06.30 às 01.00, hora em que parte o último comboio das estações terminais de cada linha.

