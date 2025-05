Metro encerra quatro estações antes do início dos jogos de futebol

As linhas Azul e Amarela, que se cruzam no Marquês de Pombal, vão estar condicionadas este sábado, a partir das 17.30, como medida de segurança.

Parque, Marquês de Pombal, Avenida e Picoas. O Metropolitano de Lisboa vai encerrar as quatro estações que ficam no epicentro da anunciada festa de campeão nacional de futebol, que deve tomar conta da Rotunda do Marquês mal soe o apito final nos jogos deste sábado, 17 de Maio. Os potenciais vencedores são as principais equipas de Lisboa, Sporting e Benfica, que jogam à mesma hora, 18.00, embora só a equipa de Alvalade dispute o seu jogo em casa. O Benfica joga em Braga, portanto, a 366 quilómetros de distância.

Ainda assim, “por razões de segurança e por indicação da PSP”, como informa o Metro em comunicado, as quatro estações estarão encerradas ainda antes de começarem os dois jogos. As grades correm às 17.30. “Esta medida decorre do plano de segurança definido pelas autoridades competentes, no âmbito dos jogos de futebol Braga/Benfica e Sporting/Vitória SC, e da previsão de um elevado número de adeptos na zona da Praça Marquês de Pombal”, lê-se na nota de imprensa divulgada pela empresa esta sexta-feira.

“Ao longo do dia, o Metropolitano de Lisboa irá envidar todos os esforços para reforçar a oferta na sua rede. A operação será monitorizada em permanência, ajustando-se a oferta em função da procura verificada, dentro das capacidades técnicas e operacionais disponíveis”, continua a empresa de mobilidade, admitindo que, “em caso de procura excepcionalmente elevada, poderão ocorrer alterações na frequência dos comboios, reflectindo-se num possível aumento dos tempos de espera em toda a rede”.

Serviço pode sofrer “outras alterações”



Os responsáveis do Metro de Lisboa sugerem que quem optar por este meio de transporte, a partir daquela hora, consulte os canais oficias para actualizações em tempo real sobre o funcionamento do serviço. “Informa-se ainda que o serviço do Metropolitano de Lisboa poderá estar sujeito a outras alterações operacionais, caso venham a ser determinadas pela PSP, em função da evolução da situação”, sublinha ainda a empresa.

Na semana passada, o Metro encerrou estas mesmas estações, igualmente 30 minutos antes do início do Benfica-Sporting, partida que da qual poderia ter saído o campeão nacional (com o empate, ficou tudo adiado para a última jornada da I Liga). Mas o serviço acabou por ser afectado por mais tempo devido a uma falha de energia, que impediu durante cerca de três horas a circulação entre o Terreiro do Paço e Santa Apolónia, e entre Odivelas e o Campo Grande, tendo afectado ainda as estações de Alvalade e Martim Moniz.

