Metro fecha mais cedo e abre mais tarde nos dias de Natal

Empresa justifica a redução no horário com a diminuição da procura na noite de 24 e no dia de 25 de Dezembro.

Se está a ponderar ir mais tarde para a Consoada ou passear bem cedo na manhã de Natal, talvez tenha de repensar o meio de transporte a utilizar. Tal como em anos anteriores, os serviços do Metropolitano de Lisboa terão o horário reduzido, terminando às 22.00 do dia 24 de Dezembro (domingo) e recomeçando às 08.00 do dia 25 (segunda-feira).

A mudança justifica-se pela diminuição da procura habitual do metro naqueles horários. Em dias normais, os serviços funcionam entre as 06.30 e as 01.00.

