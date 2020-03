Mexa-se: a Sport Tv+ e a Move Hiit ajudam-no a treinar em casa

De segunda a sexta-feira, às 9.00, a Sport Tv + passa, em canal aberto, treinos funcionais para manter a forma, apesar do confinamento.

O exercício físico sempre teve importância na manutenção de um estilo de vida saudável. Agora, que passamos a maior parte do tempo no interior das nossas casas, acaba por ser uma maneira de manter a forma e de assegurar alguma normalidade no decorrer do dia. A pensar nestas necessidades, a Move Hiit, uma empresa que organiza treinos de grupo em espaços de Lisboa, aliou-se à SportTv e passará a transmitir diariamente um treino em canal aberto, na Sport Tv +.

Durante um mês, sempre às 9.00, de segunda a sexta-feira, José Maria Castelo Branco, fundador da Move Hiit, dará treinos funcionais de alta intensidade, “desenvolvidos de forma a proporcionar a todos os telespectadores uma melhoria da forma física e a manterem-se o mais saudável possível”.

Tratam-se de exercícios “para pessoas que estão a iniciar a actividade física”, explica o instrutor à Time Out. O conjunto de exercícios que se baseia em treino funcional – uma metodologia de treino que reproduz movimentos efectuados no dia-a-dia – são adequados a crianças e a pessoas mais velhas, até aos 60 anos. “Cada um faz ao seu ritmo e só é precisa uma garrafa de água e uma toalha”, diz o criador. Agachamentos, flexões e berpies são alguns dos exercícios que serão sugeridos.

Os primeiros treinos serão mais leves, com uma duração de 15 minutos, mas a intensidade irá aumentando gradualmente ao longo dos dias, sendo que a duração máxima das sessões será de 25 minutos. Para quem estiver habituado à prática de actividade com mais intensidade, poderá encontrar treinos adequados às suas necessidade na página de Instagram da Move Hiit.

