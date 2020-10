MexiCali: burritos e bowls à distância de uns cliques

Grupo Natural Crave inaugurou um restaurante virtual na Uber Eats com duas especialidades: bowls e burritos bem temperados. Está disponível em Lisboa e no Porto.

As bowls do Crave apareceram em Lisboa numa altura em que o conceito de comida em malgas começava a bombar pela cidade. Estávamos em 2017. Três anos depois e com essa marca bem lançada no mercado, o grupo atende os pedidos dos clientes e adere às plataformas digitais, inaugurando um restaurante exclusivamente virtual. Está disponível no Uber Eats e é especializado em bowls, desta vez mexicanos, e burritos.

A comida mexicana é das mais pedidas no Uber Eats – o burrito está no topo dos pedidos mais populares. E chega sempre em condições quando a encomendamos. Os bowls igual. Juntando tudo, nasceu o MexiCali. “Comer uma refeição servida num bowl já é mais do que uma tendência, é uma forma de estar nas mais variadas cozinhas do mundo. A marca MexiCali surge no sentido de capitalizar a crescente popularidade de food delivery, em particular neste contexto de Covid-19, e rentabilizar as cozinhas que temos, com esta nova cozinha virtual”, afirma Martin Tresca, um dos sócio-fundadores da MexiCali.

O menu é simples, com oito pratos: cinco burritos e quatro bowls. Na primeira opção tem o mezcalito, com quinoa, salsa de feijão, pico de gallo, guacamole, frango e molho chipotle (7,50€), o BBQ com arroz integral, salsa de feijão, pimentos assados, porco, queijo e molho barbecue (7,90€) ou o veggie com quinoa, espinafres, guacamole, cogumelos, pico de gallo e molho tzatziki (7,20€). No campeonato dos bowls há o Azuliki com quinoa, espinafres, salsa de manga, pico de gallo, frango, nachos e molho chipotle (8,50€) ou o Casa Malaca com chilli com carne, arroz integral, guacamole, cogumelos, couve roxa, molho chipotle e nachos (8,90€).

Se nenhum lhe agradar, não precisa fechar logo a aplicação. Tal como no Crave, aqui tem a opção À Sua Medida, que permite criar um bowl (8,90€) ou um burrito personalizado (8,50€), escolhendo entre oito bases e mais de 30 ingredientes – nós personalizámos um bowl e se estiver com falta de ideias para o seu, saiba que uma versão com base de quinoa, couve roxa, espinafres, pico de gallo, guacamole, porco cozinhado a baixa temperatura e molho de iogurte resulta muito bem. Fresco e saboroso.

"É com muito orgulho que temos este novo conceito com o grupo Natural Crave, parceiros Uber Eats que estão na nossa aplicação desde 2017. Este conceito exclusivamente virtual vem dar resposta a este novo contexto da restauração e será um reforço na aposta saudável e conveniente da nossa selecção”, diz Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal.

E o MexiCali vem como uma dupla abertura, ainda que virtual: já está disponível em Lisboa, de segunda-feira a domingo, das 12.00 às 22.00, e na próxima segunda-feira, 5 de Outubro, abre também no Porto. Até 18 de Outubro, a taxa de entrega é gratuita com o código MEXICALI.

