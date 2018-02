Micro Padaria: pão de fermentação lenta na Graça em meia-dúzia de metros quadrados

Há não muito tempo, Cláudia passava o dia a sonhar acordada com o que ia fazer no forno quando chegasse a casa. Estava em São Francisco, e era cientista, com uma bolsa de investigação em biologia celular. Passou vários anos fora, entre Edimburgo e os Estados Unidos e, quando decidiu mudar de vida, voltou para Lisboa, sem grandes laços na cidade. Chegou à Graça, estudou pastelaria e padaria e agora tem a micro-padaria, onde vende pães de fermentação longa.

Os pães não têm os preços mais competitivos da zona e nos primeiros dias os vizinhos faziam-lhe previsões animadoras como: “Assim não dura dois meses" ou "daqui a três meses falamos”. “Mesmo quando uma pessoa está a precisa daquele ânimo”, diz Cláudia Bicho na sua cozinha de produção com vista para uma sala com duas mesas e um balcão virado para a janela. A fermentação longa expande cada vez mais o seu grupo de fãs e Cláudia fala de uma pequena comunidade de padeiros que se prepara para crescer mais e mais à volta deste pão que, não tendo fermento de padeiro, tem um sabor e texturas diferentes e são mais facilmente digeríveis.

Fotografia: Manuel Manso

“Aqui tudo tem uma dupla função”, explica arrastando um carro que transporta sacas de farinhas, mas que também pode ser um balcão. O micro do nome explica-se com o espaço minúsculo – se pedir com jeitinho para para ver a massa mãe a borbulhar pode ser que Cláudia lhe mostre esse bicho que alimenta todos os dias com água e farinha. É a base de tudo o que acontece depois. Os pães são todos preparados de manhã, por volta das seis, e deixados a fermentar para o dia seguinte, quando Cláudia os põe a cozer para que, às nove, quando abre, estejam quentes. E destes não encontra em qualquer lugar, porque Cláudia não queria trabalhar apenas com a farinha de trigo. Há de trigo e sementes de sésamo (2,50€), de mistura de centeio (2,40€), de trigo e trigo integral (2,30€) e o mais trabalhoso, de polenta com trigo (2,70€), a receita que criou no Chapitô à mesa, onde trabalhava enquanto fazia o curso de padaria com Mário Rolando na Associação de Cozinheiros e Pasteleiros de Portugal.

Fotografia: Manuel Manso

A Micro Padaria também é sítio para se beber um café com umas torradas com manteiga, açúcar e canela (0,80€) ou queijo creme, pimenta e flôr de sal (1€) ou manteiga de amendoim e doce (1,10€). “Adoro a padaria, mas adoro, adoro, adoro a pastelaria”, diz Cláudia, à frente de uma vitrine modesta mas que põe logo o cliente a salivar: há rolinhos de cardamomo e laranja feito com massa lêveda (1,80€), um cruzamento entre o Japão e Portugal num bolo de arroz de matcha, queques de limão com sementes de papoila ou bolachas de chocolate de leite com amendoim caramelizado.

Rua Angelina Vidal, 35A (Graça). 96 773 0194. Seg-sex 09.00-14.00/16.00-19.00; sáb 9.00-14.00

